Из-за кражи медного кабеля прервано движение поездов в Бельгии

График движения пассажирских электропоездов, курсирующих между городом Турне и Брюсселем, оказался сорван в cреду утром в результате кражи нескольких сотен метров медного кабеля, сообщила радиостанция Premiere.

В последние годы в странах Западной Европы возросло число хищений проложенного вдоль железнодорожного полотна медного кабеля, что создает серьезную угрозу безопасности движения. Железнодорожный кабель воруют с целью сдачи его за деньги в пункты приема цветного лома, главным образом, в странах Восточной Европы, пишет РИА Новости

Из-за участившихся краж компания-оператор железных дорог Бельгии — Infrabel начала в 2016 году заменять на путях медный кабель на алюминиевый.







