Полиция проверяет версию о преднамеренном взрыве в столичном магазине

Произошедший накануне взрыв в столичном магазине был результатом преднамеренных действий. Такую версию проверяет полиция. Как отметил глава ГИП Александр Пынзарь, не исключено, что мужчина бросил гранату не случайно.

"Мы рассматриваем несколько вариантов, в том числе, что у погибшего были проблемы в семье и он находился в состоянии стресса, а также злоупотреблял алкоголем", - сказал начальник ГИП Александр Пынзарь.



Взрыв, который произошел вчера во второй половине дня, унёс жизни двоих человек, в том числе владельца гранаты. Второй погибший - мужчина, который оказался у входа в магазин. Его личность устанавливается. Единственный пострадавший - также случайный прохожий.



Взрыв раздался, когда виновник трагедии выходил из магазина, прихватив сигареты, за которые не хотел платить.



Генинспекторат полиции начал спецоперацию по выявлению случаев незаконного хранения оружия и боеприпасов.



