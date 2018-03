Мужчина застрял в дверях при попытке ограбления книжного магазина в Мельбурне, сообщили в пресс-службе полиции штата Виктория. Это произошло 15 марта после полуночи, когда торговый центр, куда пробрался вор, был уже закрыт.

Как показано на видео со скрытых камер, мужчина около минуты пытался пробраться внутрь через стеклянные двери, которые зажали ему ногу и рюкзак. При этом в руках он держал бумажный стакан. Оказавшись внутри, нарушитель направился на нижний этаж, но упал, пытаясь перепрыгнуть через поручни эскалатора.

В Сети высмеяли грабителя. Так, Colin Williams предположил, что вору нужны были книги для подготовки к экзамену. "Значит, библиотека была закрыта? Может, у него на следующий день экзамен? Похоже, что его больше беспокоило, как бы не пролить кофе", — написал он.

Пользователь zzappy boy предположил, грабитель все-таки пролил содержимое стакана: "К сожалению, похоже, он все же пролил немного. Надеюсь, в его рюкзаке не было ничего бьющегося".

Carmen van Veen восхитилась осторожностью злоумышленника: "Правильные приоритеты! Главное — не пролить кофе".

Полиция опубликовала фото и видео и попросила помочь в поисках.

Melbourne CIU are investigating a burglary at a Melbourne book store last week. Probably not the nimblest burglar we've seen. Read more ► https://t.co/S7wDDImCTD pic.twitter.com/jUzZ6Rn6ys