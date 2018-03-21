Полиция просит помощи в установлении личности мужчины, погибшего в результате взрыва в магазине. ФОТО (18+)

Управление полиции муниципия Кишинев просит помощи граждан в установлении личности погибшего вчера, 20 марта, мужчины в результате взрыва на пересечении улиц Армянская и Алексей Матеевич.

По предварительным данным мужчине 50-55 лет, рост 165 см. Погибший был одет в свитер синего цвета, чёрные джинсы и чёрную куртку с серым капюшоном. На правом плече у него обнаружили шрам. Также отмечается, что мужчина носил очки. Имеются и особые приметы: шрам на правом плече.

Всех, кто располагает какой-либо информацией о погибшем, просят сообщить об этом по телефонам: 902, 022254705 или 078011101.



Напомним, вчера два человека погибли во время взрыва в продовольственном магазине на пересечении столичных улиц Армянской и Алексея Матеевича. Одним из погибших оказался владелец гранаты, вторым – случайный прохожий.



Полиция не исключает того, что взрыв был произведён намеренно. У владельца гранаты были проблемы в семье, а также он злоупотреблял алкоголем.



Фото (18+)



