На границе Украины задержали молдаванина, объявленного в международный розыск

Молдаванина, разыскиваемого Интерполом за торговлю людьми, задержали на границе Украины.

Как сообщает пресс-центр Государственной пограничной службы Украины, 31-летнего мужчину задержали на КПП “Старокозачье” в Одесской области.

Во время осуществления мероприятий контроля гражданина Молдовы сработала база данных Интерпола. Как позже выяснили пограничники, этого мужчину разыскивали правоохранительные органы Франции для привлечения к уголовной ответственности за торговлю людьми.

О задержании подозреваемого сообщили в бюро Интерпола в Киеве. Мужчину передали представителям Национальной полиции, пишет aif.md.





