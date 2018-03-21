Румыния имеет беспрецедентные негативные глобальные показатели в отношении цены на электроэнергию и природный газ, причём за год их увеличение составило более 40% и 48%, - заявил председатель Комиссии по промышленности и услугам Палаты депутатов Юлиан Янку.
«Европейский союз потребляет энергии на 1,11 млрд евро в день, это самый дорогой счёт на оплату в мире, и мы, в отличие от других государств-членов, имеем беспрецедентные негативные глобальные показатели. Мы стали свидетелями роста цен на природный газ более чем на 48% за год и электроэнергии более чем на 40%. Это беспрецедентно в стране, где есть сырьё, с которым она может покрыть 98% внутреннего потребления, разговор о природном газе. Это рост, вызванный исключительно процессом либерализации. Этот рост напрямую связан с конкурентоспособностью румынской экономики и поддержкой потребителей», - сказал Янку, передает mybusiness.md со ссылкой на money.ro
По словам чиновника, Румыния находится в ситуации, когда она владеет сырьём, которое перерабатывается в другом месте, становясь двигателем экономического роста для других стран.
«Мы говорим о циркулярной экономике, которая относится к эффективному использованию ресурсов любой категории. Европейский союз зависит от годового потребления более 176 миллионов тонн сырья, и только 30% этого количества добывается на его территории. Другими словами, это зависит от того, что на самом деле является поддержкой движителей глобальной экономики. Увидев, что у него нет доверенного партнёра в лице России, основного поставщика сырья, на которого приходится более 37% всех поставок, ЕС предложил альтернативные меры и увеличил эффективное использование в процессе рециркуляции, повторного использования, более полной переработки. Где мы? Мы находимся в ситуации, когда мы владеем сырьём, за которое можем сами себе позавидовать. У нас более 10 миллиардов тонн соли, более трёх миллионов тонн лигнита, более одного миллиарда тонн меди, более 0,9 миллиарда тонн угля, 750 миллионов тонн золота и серебра и более 100 миллионов тонн неметаллических минералов. Но мы извлекаем камень, руду и экспортируем их, создавая экономический двигатель в другом месте», - подчеркнул депутат.
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