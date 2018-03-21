РАССЛЕДОВАНИЕ: «Международный» джекпот Карамалака или как его люди украли миллионы из банкоматов

Румынские власти раскрыли недавно преступную группировку, специализирующуюся на отмывании денег, в которой состояли и молдаване. Расследование, проведенное IMPACT TV, показывает, что за группировкой, которая успешно работает в нескольких странах мира, стоит криминальный авторитет Григоре Карамалак, который скрывается в Москве от молдавского правосудия. Он контролирует группировку через своего представителя.

«Группировку координирует криминальный авторитет Георге Назарук, по прозвищу Жора, который является правой рукой вора в законе Григоре Карамалака, по прозвищу Булгару.

Назарук также имеет молдавский паспорт, в котором указан как Георге Келмеску и паспорт, выданный российскими властями, в котором официально указан как Георгий Орлов», - пишут авторы расследования.

По данным IMPACT TV, криминальная группировка начала свою деятельность в России, где похитила около 10 миллионов евро из банкоматов посредством электронной программы.

После успеха в России они продолжили работать в Малайзии (2 млн. евро), Германии (250 тыс. евро), Румынии (800 тыс. евро), Тайване, Азербайджане, Беларуси и Таджикистане.

На Тайване группировка потерпела неудачу, и некоторые ее члены были задержаны. Среди арестованных был и молдаванин Михаил Колибаба - близкий друг лидера «Нашей Партии» Ренато Усатого, активно участвовавший в его предвыборной кампании. И, как пишут авторы расследования, именно Колибаба сообщил сотрудникам правоохранительных органов о том, что за преступной группировкой стоит Карамалак.

«После задержания и осуждения Михаила Колибабы на Тайване была создана следственная группа, в которую вошли представители Европола, Республики Молдова, Румынии, Белоруссии, Болгарии, Тайваня, допросившие Колибабу.

Он подробно рассказал о деятельности группировки, ее членах, а также о том, кто за ней стоит», - говорится в расследовании.

Правоохранители установили личности всех членов группировки, которые воровали деньги из банкоматов. Оказалось, что 27 членов группы - молдаване, большинство из которых родом из Бельц, семь - граждане России, три – из Латвии, а также по одному из Марокко, Эстонии, Белоруссии и Австралии.

Некоторые были задержаны властями стран, в которых были совершены преступления, а остальные объявлены в международный розыск.