Британец застрял в кресле кинотеатра и умер из-за паники

В Бирмингеме скончался мужчина, которые пострадал в кинотеатре из-за кресла с электрорегулировкой.

Мужчина приобрёл билет в VIP-зону одного из кинотеатров Бирмингема. У кресел в этом зале есть подставки для ног и панели управления. При просмотре фильма британец уронил свой телефон между сиденьями. Когда он наклонился за гаджетом, подножка придавила его голову. Вытащить пострадавшего очевидцы смогли только после того, как сломали подставку.

Пока британца доставали из-под кресла, у него случился сердечный приступ. Медики скорой смогли перезапустить сердце кинозрителя, после чего доставили его в городскую больницу. Однако спустя неделю мужчина скончался, пишет Лайф.

Администрация кинотеатра выразила соболезнования близким погибшего и пообещала провести внутреннее расследование.

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