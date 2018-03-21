Алла Пугачева рассказала о проблемах со здоровьем из-за старения

Эстрадная певица Алла Пугачева ответила пользователям Instagram, которые раскритиковали ее внешний вид. Язвительные комментарии появились под кадрами, сделанными на избирательном участке в подмосковном Звенигороде, где примадонна голосовала на выборах президента РФ вместе с супругом Максимом Галкиным 18 марта.

«Люди добрые. Я старею и достаточно резко. Организм дает сбой. Мне трудно дышать, трудно ходить, но я еще жива и должна жить ради маленьких детей», — написала Пугачева, передает Известия.



Она пожелала всем комментаторам счастья и долгих лет жизни. И выразила надежду, что «яд и злоба» будут направлены на борьбу с куда более важными проблемами, чем ее старость.



«Я все равно в последние дни своей жизни буду думать о детях и о вас, которые своими аплодисментами делали мою жизнь насыщенной и прекрасной. Живем дальше», – добавила певица.

Как отмечает издание, в комментариях пользователи раскритиковали ее внешность, слишком молодежную одежду, очки и многое другое.



