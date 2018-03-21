Многодетная мать задушила собственного новорожденного сына

Снежинский городской суд вынес приговор 43-летней многодетной матери, которая 14 января сразу же после рождения малыша сама перерезала пуповину и задушила сына ладонью. Установлено, что женщина находилась в особом психофизическом состоянии, вызванном родами, и хотела скрыть от семьи и мужа, что она вообще была беременна, при этом она осознавала свои действия. Ее признали виновной по статье 106 УК РФ (убийство матерью новорожденного ребенка).

«При вынесении приговора и назначении наказания подсудимой суд учел смягчающие наказание обстоятельства, а именно: наличие четырех малолетних и несовершеннолетних детей у виновной, явку с повинной, активное способствование раскрытию и расследованию преступления; признание ею вины. А также занятость общественно полезным трудом, её положительные характеристики с места работы и с места жительства, влияние назначенного наказания на исправление осужденной и на условия жизни ее семьи», — сообщили в пресс-службе Снежинского городского суда.

Женщину приговорили к трем годам ограничения свободы, которое заключается в запрете для осужденной покидать место жительства в определенное время суток, посещать некоторые места или мероприятия. Также она обязана являться в специализированные надзорные органы несколько раз в месяц.

Напомним, ранее Telefakt.ru сообщал о том, что женщина забеременела пятым малышом, но врачи отказали ей в аборте по медицинским показаниям. Обвиняемая наблюдалась в женской консультации, скрывая свое положение от 47-летнего супруга и родственников. Было установлено, что смерть наступила в течение 10 минут после рождения младенца. Семья характеризуется как благополучная, в органах надзора и профилактики не состояла. Оба родителя имеют постоянную работу.