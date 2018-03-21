В мексиканском Акапулько неизвестные атаковали три школы

В городе Акапулько (штат Герреро, Мексика) группа вооруженных людей совершила нападения на три школы. Об этом сообщило мексиканское информационное агентство Quadratin.

Как уточняется, в атаках принимали участие шесть человек. У нескольких сотрудниц одной из школ нападавшие под угрозой расправы отобрали мобильные телефоны, а также отрезали волосы. В связи с ЧП работа учебных заведений была временно приостановлена, передает ТАСС. Пока нет никакой информации о пострадавших среди детей, передает Вести.

На протяжении последних лет Акапулько стабильно входит в число мексиканских городов с наиболее сложной криминогенной обстановкой. Согласно рейтингу 50 самых опасных городов мира по итогам 2017 года, составленному неправительственной организацией Гражданский совет по общественной безопасности и уголовной юстиции, Акапулько стоит на третьем месте. Согласно подсчетам совета, уровень убийств там достигает 106 случаев на каждые 100 тысяч жителей.







