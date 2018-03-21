Актёр Disney застрелил жену и пытался убить себя посреди торгового центра

Кевин Крэн приехал в престижный торговый центр в Калифорнии около двух часов дня. Прямо с парковки, где 33-летний мужчина оставил машину, он отправился в магазин Paper Source, где работала его бывшая жена. Там Кевин открыл огонь, застрелив на глазах у покупателей 29-летнюю Парису Сиддики, а затем попытался покончить с собой. Пара воспитывала вместе двоих детей, сообщает People.

Сейчас мужчина находится в критическом состоянии в местной больнице. Полиция пока не выдвигала каких-либо обвинений, ожидая, когда состояние Кевина улучшится. Пока офицеры просматривают записи с камер видеонаблюдения, чтобы восстановить картину событий, произошедших в день трагедии, пишет Лайф.ру.

В своей анкете Кевин, занимающий должность риэлтора в компании Pacific Rim, указал, что в детстве работал актёром в Disney и Warner Brothers. Друзья погибшей Парисы рассказали, что она была верным другом и сильной женщиной, для которой главным в жизни были её дети.

"Дети были у неё в приоритете. Они была для них целым миром, а они были её. Она была невероятно сострадательна по отношению к друзьям и всегда ставила всех остальных на первое место. Я буду ужасно по ней скучать", - сказала подруга погибшей.





