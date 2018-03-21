С 1 апреля пенсии снова вырастут

С 1 апреля 715 тысяч человек будут получать увеличенную пенсию.С 1 апреля пенсии снова вырастут. Сегодня правительство одобрило индексацию пенсий на 6,6%. Так, размер пенсии по возрасту увеличится на 96,36 леев, по инвалидности - на 75,82 леев, по случаю потере кормильца – на 50,49 леев, а пенсии участников по ликвидации последствий аварии в Чернобыле вырастут в среднем на 201,31 лея. В целом, повышенные выплаты получат около 715 тысяч человек.

Минимальная пенсия по возрасту также вырастет с 961 лея до 1025 леев, и будет соответствовать минимальному гарантированному ежемесячному доходу.В то же время, чтобы продолжить осуществление реформы пенсионной системы, Кабинет министров сегодня утвердил поправки к Положению о порядке исчисления пенсий и о порядке подтверждения страхового стажа для назначения пенсий. В частности, проект предусматривает обновление коэффициентов индексации совокупной пенсии и уточнение коэффициентов валоризации застрахованного дохода за 2017 год, которые будут учитываться при расчете пенсий, начиная с 1 апреля 2018 года. Кроме того, в Положении оговаривается досрочное внедрение последних этапов валоризации пенсий.

Напомним, что начиная с 1 апреля 2018 года пенсии по возрасту и пенсии по инвалидности, рассчитанные в 2012-2013 годах, будут увеличены (валоризированы). Пенсии по возрасту увеличатся в среднем на 272 лея (+ 21%) в месяц (50 тыс. получателей), а пенсии по инвалидности в среднем вырастут на 253 лея (+ 29%) для 6 тыс. получателей. В совокупности с индексацией эти выплаты вырастут в среднем на 27-35%.

Кроме того, с 1 октября 2018 года будут увеличены пенсии, рассчитанные в период с 1 января 2014 года по 31 марта 2017 года. Пенсии по возрасту увеличатся в среднем на 325 леев в месяц, а пенсии по инвалидности - на 300 леев. Повышенные выплаты получат примерно 109 тыс. человек.В этом контексте премьер-министр Павел Филип подчеркнул важность обоих проектов для населения. «Поскольку все прошло хорошо, отмечен экономический рост, а доходы социального фонда увеличились, у нас появилась возможность валоризировать все пенсии, для всех получателей уже в этом году», - сказал премьер.