Европа введет новые налоги для IT-компаний из США

Европейская комиссия готовится представить новые правила, направленные на то, чтобы технологические компании платили справедливую долю налога, в первую очередь это касается американских IT-гигантов Google и Facebook.

Ожидается, что ЕК предложит, чтобы компании со значительными доходами в Европе платили 3%-й налог на свой оборот согласно проекту, представленному Reuters на прошлой неделе.



Если предложения поддержат государства-члены ЕС и законодатели, налог будет применяться к крупным компаниям с ежегодным доходом в мире выше 750 млн евро ($919 млн) и ежегодным налогооблагаемым доходом в ЕС выше 50 млн евро.



Налог, разработанный как краткосрочная мера, до того как ЕС найдет способ налогообложения прибыли, может также затронуть другие крупные фирмы из США, такие как Airbnb, Amazon и Uber, пишет vesti.ru.



Законодательная инициатива возникла в связи с тем, что Соединенные Штаты обеспокоили европейские власти своей налоговой реформой и угрозой торговой войны, а также на фоне скандала о том, что во время предвыборной кампании Трампа его консультанты получили доступ к миллионам данных пользователей Facebook.



Предложения требуют поддержки со стороны Европейского парламента и 28 стран ЕС, но они разделились во мнении по этому вопросу. Налоговые реформы ЕС нуждаются в поддержке всех государств-членов, чтобы стать законом.



Крупные государства ЕС обвинили технические компании в том, что они платят слишком мало налогов в блоке, направляя часть своей прибыли в страны с низкими налогами, такие как Ирландия и Люксембург.



Сами технические компании США заявили, что они платят налог в соответствии с национальными и международными законами, а в некоторых случаях, что налог должен быть уплачен в Соединенных Штатах от прибыли,