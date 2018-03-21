Перестрелка в торговом центре в Мексике: три человека погибли

20 марта выяснение отношений между знакомыми в торговом центре "Антеа" в штате Керетаро (Мексика) закончилось перестрелкой. О происшествии сообщила радиостанция Radio Formula.

Как уточняется, шестеро мужчин, живших по соседству в штате Гуанахуато, разругались в ресторанном дворике. В ходе спора двое достали оружие и начали стрелять по оппонентам, убив троих и ранив одного из них. Правоохранители приступили к расследованию случившегося, передает ТАСС. Никакой информации о задержании убийц обнародовано не было.

19 марта в Мехико в торговом центре "Реформа 222" также была стрельба. Мужчина пытался убить свою подругу, которая работала в одном из магазинов, после чего выстрелил себе в голову. Женщина скончалась от полученных ранений. Ее убийцу госпитализировали в одну из городских больниц.