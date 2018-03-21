Папа римский лишил сана девять украинских монахов, "изгонявших бесов"

Папа римский Франциск лишил монашеского сана девять украинских священнослужителей за то, что они проводили обряды экзорцизма без специального разрешения. Об этом сообщается на сайте Украинской греко-католической церкви (УГКЦ).

"Святейший отец Франциск утвердил декреты архиепископа и митрополита Василия (Семенюка) о лишении монашеского сана девяти монахов, — говорится в тексте. — Эти лица являются бывшими членами монастыря Святого Теодора Студита в селе Колодиевка Тернопольской области".

В декретах поясняется, что лишенные сана не имеют права носить монашескую одежду, теряют все права и обязательства, вытекающие из монашеских обетов. Согласно нормам церковного права, отцы Планчак и Костевский также теряют право священнодействовать: отныне им запрещено осуществлять богослужения в храме или за его пределами и совершать любые публичные моления, пишет РИА Новости.

В 2004 году на Украине заговорили о сестре Марии Баран из монастыря в Великих Борках, которая якобы слышала голос Бога Отца, Бога Сына и Святого Духа. Некоторые "послания" записывал отец Антоний Григорий Планчак. В Синоде УГКЦ официально заявляли, что монах не имел полномочий говорить о подлинности этих "посланий".

Во время проверок в монастыре члены специально созданной комиссии заявили о многократных нарушениях дисциплины: по их словам, часть монахов не соблюдали устав, а распространители "посланий" манипулировали понятием монашеского послушания и духовного руководства.

После реорганизации монастыря некоторые монахи незаконно поселились в селе Посеч Ивано-Франковской области.





