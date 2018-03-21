Собеседники отметили, что недавний визит в РМ заместителя помощника госсекретаря США Бриджит Бринк дал новый импульс развитию двусторонних отношений, поощряя более активное участие сторон в реализации программ сотрудничества молдавско-американской повестки дня.

Как сообщает МОЛДПРЕС, в ходе дискуссии была отмечена взаимная открытость сторон в укреплении продуктивного политического диалога путем расширения стратегического диалога между Республикой Молдова и США, в том числе с помощью проведения визитов на высоком уровне, заседаний совместных рабочих групп в различных областях и т. д.

Относительно приднестровской проблематики Тудор Ульяновски и Джеймс Петтит подчеркнули необходимость продолжения переговоров в формате «5+2» с целью определения политического решения для разрешения конфликта, с соблюдением суверенитета и территориальной целостности Республики Молдова и предоставлением особого статуса Приднестровскому региону.