Национальная полиция получила новые автомобили

Более 40 транспортных средств были переданы сегодня территориальным инспекторатам полиции.

Данное мероприятие является частью Программы реформ на 2016-2020 годы при поддержке Европейского союза.

Глава Генерального инспектората полиции Александру Пынзарь отметил на пресс-конференции, что все инспектораты полиции в стране получат новые автомобили.

«Благодаря этому приобретения мы укрепим наши возможности в процессе уголовного расследования. Спасибо Европейскому союзу за поддержку, предоставленную в реформировании полиции», - сказал Пынзарь.

«Очень приятно видеть прогресс в модернизации молдавской полиции. Существуют проблемы и трудности, однако нас радует, что опоросы показывают, что граждане ощущают изменения к лучшему. После реформы именно люди должны чувствовать положительные результаты. Автомобили были приобретены из европейских фондов, и ЕС готова и дальше поддерживать Молдову на благо граждан», - подчеркнул глава Делегации ЕС в Молдове Петер Михалко.

В свою очередь, госсекретарь Министерства внутренних дел Дорин Пуриче сказал, что сегодняшнее событие является небольшим успехом в улучшении ситуации в данном секторе, пишет moldpres.md

«Мы благодарны вам за предоставленную поддержку. Для нас реформа чрезвычайно важна, поскольку она будет способствовать укреплению потенциала», - подчеркнул Пуриче.

Общая стоимость покупки составляет 8,3 млн. леев.

Общая стоимость Программы по реформированию полиции составляет 57 млн. евро, деньги, предоставленные Европейским союзом.