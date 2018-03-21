Награжден лучший молдавский изобретатель 2017 года

Лауреатом правительственной премии самому одаренному изобретателю 2017 года стал Виктор Ковалев, конференциар университар факультета химии и химических технологий Молдавского государственного университета. Такое решение принято сегодня на заседании кабинета министров.

Виктор Ковалев получит премию в размере десять тысяч леев (деньги выделены из резервного фонда правительства) за цикл изобретений в области экологии. Победитель отобран членами жюри в ходе 15-й Международной специализированной выставки «Infoinvent», которая прошла в столице РМ 15-18 ноября 2017 года, передает МОЛДПРЕС.

Выставка «Infoinvent» - это форум интеллектуальной собственности и инноваций, благодаря которому изобретатели и инновационные предприятия имеют возможность продвигать свои продукты и технологии, заключать соглашения о сотрудничестве и вносить свой вклад в развитие рынка инновационных продуктов и услуг.