Прокуратура Германии обыскала штаб-квартиру BMW

Немецкий автопроизводитель BMW сообщил об обысках штаб-квартиры прокуратурой Германии. Об этом в среду, 21 марта, сообщает Укринформ.

Так, Генпрокуратура провела обыски в штаб-квартире компании в Мюнхене и на заводе по производству двигателей в Штайре, Австрия.

Прокуроры начали подозревать, что BMW манипулировал программным обеспечением по контролю выхлопных газов на дизельных машинах, пишет korrespondent.net

"Существует подозрение, что BMW AG использует или использовала устройство, снижающее (показатели выхлопов CO2) при тестировании", - заявили в прокуратуре Мюнхена.

Напомним, ранее газеты Süddeutsche Zeitung и Stuttgarter Zeitung сообщили о том, что немецкие концерны Volkswagen, Daimler и BMW финансировали тесты на людях, проводившиеся Европейским исследовательским объединением по защите окружающей среды и здоровья в транспортном секторе.