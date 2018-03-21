В США придумали новый способ казнить преступников

В американском штате Алабама придумали новый способ казнить преступников. Теперь это будут делать с помощью азота. Об этом сообщает New York Post.

Большинство членов палаты представителей штата проголосовали за использование азота для исполнения смертного приговора. Такой способ намерены применять в том случае, если использовать смертельную инъекцию не представляется возможным.

«Это просто их [осужденных] усыпит. Это гуманно, быстро и безболезненно», — сообщил представитель республиканцев Джим Хил. Сторонники решения считают, что должна быть альтернатива старому способу, в том числе потому, что некоторые медицинские компании отказываются снабжать тюрьмы веществами для инъекций.

Противники решения считают, что нельзя утверждать о безболезненности метода, так как до этого его никогда не использовали. Они также не уверены в гуманности нового способа. «У нас был электрический стул, а теперь мы возвращаемся к газовым камерам», — прокомментировал законопроект демократ Томас Джексон.

Документ вступит в силу после того, как его подпишет губернатор штата, пишет lenta.ru

В информационном центре по смертным казням рассказали, что аналогичный законопроект принят еще в двух регионах: Оклахоме и Миссисипи. Однако казнь с использованием азота пока нигде не проводилась. В Оклахоме, в частности, газ собираются использовать вместо инъекций после того, как в штате снимут мораторий на смертную казнь. Местный генеральный прокурор Майк Хантер заявил, что преступникам, скорее всего, будут надевать на лицо маску с поступающим газом, от вдыхания которого будет наступать удушье. Однако детали процесса еще предстоит проработать.