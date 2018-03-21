Объявлены еще два кандидата на пост мэра столицы

В борьбу за пост столичного мэра включились еще два претендента. Партия Шора выдвинула в градоначальники вице-мэра Оргеева Регину Апостолову. Она была муниципальным советником в двух созывах, а в 2007-м занимала должность претора Рышкановки.

Также о намерении баллотироваться объявил лидер партии «Демократия дома» Василий Костюк. В интервью порталу «Курентул» он рассказал, что был помощником Дорина Киртоакэ в двух предвыборных кампаниях. А теперь сам решил участвовать в выборах, чтобы выполнить все, что тогда обещали.



До сих пор объявленных кандидатов было трое - Либералы выдвинули Валериу Мунтяну, от Платформы DA баллотируется Андрей Нэстасе, социалистов представляет Ион Чебан. Демократы заявили, что своего кандидата выдвигать не будут, предложив правым партиям объединить усилия.







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