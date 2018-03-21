Полным людям запретили летать бизнес-классом «Тайских авиалиний»

Полным людям и пассажирам с грудными детьми запретили летать бизнес-классом «Тайских авиалиний» из-за того, что ремни безопасности в новых самолетах оказались слишком короткими. Об этом сообщает Daily Mail.

Прикрепить удлинитель к привязным ремням в Boeing 787-9 Dreamliner, которые авиакомпания ввела в эксплуатацию, невозможно из-за особенностей расположения новых подушек безопасности. В результате путешественники, у которых обхват талии превышает 142 сантиметра, не будут допущены к полету в бизнес-классе воздушного судна, пишет lenta.ru

«Если пассажир не сможет застегнуть ремень безопасности, он нарушит правила техники безопасности США», — прокомментировало свои действия руководство «Тайских авиалиний».

В декабре 2017 года представители авиакомпания Comair попросили пару чернокожих музыкантов из группы Black Motion переместиться из бизнес-класса в эконом из-за того, что у белокожей пассажирки было сломано кресло. После того, как Табо и Бонгани отказались от перемещения, капитан воздушного судна приказал им покинуть самолет.

Музыкантам удалось вылететь следующим рейсом этой же авиакомпании. Авиакомпания признала свою вину в сложившейся ситуации: при продаже билетов не учли два сломанных кресла в бизнес-классе, которые необходимо было удалить.