Появилось изображение Galaxy Note9 с тройной камерой

В Сети было опубликовано новое изображение будущего флагманского смартфона Samsung Galaxy Note9. Ожидается, что гаджет получит тройную камеру и сканер отпечатков пальцев, интегрированный в экран. Рендер был опубликован в китайской соцсети Weibo.

Эксперты имеют определенные сомнения относительно подлинности данного рендера. И тем не менее, ключевую информацию, известную о смартфоне, он подтверждает.

Также предполагается, что новинка получит экран с еще меньшими рамками, нежели у своего предшественника Galaxy S9, пишет korrespondent.net

Наличие тройной камеры пока не подтверждено. И тем не менее, данную технологию уже успешно реализовала Huawei в своем смартфоне P20.