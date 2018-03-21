Археологи обнаружили кувшин с напитком возрастом две тысячи лет

В Китае археологи обнаружили запечатанный кувшин возрастом две тысячи лет с жидкостью внутри, сообщает агентство Синьхуа.

Отмечается, что кувшин относится к захоронению эпохи династии Цинь (226 – 207 год до нашей эры).

Предполагается, что сосуд использовался для ритуальных целей. Всего в захоронении было найдено 260 артефактов, среди которых бронзовый кувшин, горлышко которого было запечатано с помощью натуральных волокон, пишет korrespondent.net

Внутри кувшина сохранилось приблизительно 300 миллилитров спиртного. Во время предварительного анализа его состава исследователи обнаружили соли глутаминовой кислоты, поэтому решили, что это был ликер или вино, которое получали с помощью ферментации.