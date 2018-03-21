Пьяная бизнесвумен поставила подножку стюардессе за отказ налить еще

На борту самолета авиакомпании British Airways пьяная бизнесвумен облила стюардессу напитком и попыталась поставить ей подножку, когда та отказалась принести еще алкоголя, сообщает Daily Mail.

Когда самолет приземлился в аэропорту Гатвик в Лондоне, полиция арестовала управляющую международной строительной компании Беверли Чапмен.

«Во время взлета она без остановки нажимала кнопку вызова бортпроводницы, которая не могла подойти к ней в это время. Мисс Чапмен была уже прилично пьяна, когда вошла в самолет, поэтому ей отказали в добавке. Она сидела у прохода и каждый раз, когда члены экипажа проходили мимо нее, выставляла ногу, чтобы они запнулись. После этого она вылила свой напиток на одну из стюардесс, и той пришлось переодеваться», — рассказала прокурор Мелани Уоттон.

45-летняя Чапмен объяснила свое состояние недавним разрывом с девушкой, которая теперь пытается отсудить долю в их доме стоимостью около двух миллионов долларов. «Она признает, что вела себя недопустимо, и желает извиниться перед членами экипажа», — доложил адвокат Чапмен Мартин О’Рорке.

Как сообщает lenta.ru, бизнесвумен оштрафовали на 800 фунтов стерлингов (примерно тысяча долларов) и прописали ей антидепрессанты.