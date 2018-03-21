С 1 апреля вырастет пособие на холодный период года

С 1 апреля 2018 года размер социальной помощи и пособия на холодный период года увеличится после индексации на 6,6% и повышения минимального гарантированного ежемесячного дохода с 961 лея до 1025 леев.

Согласно пресс-релизу правительства, социальная помощь для 51,5 тыс. семей (более 118 тысяч получателей) составит в среднем 869 леев в месяц, увеличившись на 42 лея. Кроме того, 169 тысяч семей (более 287 тысяч человек) будут получать пособие на холодный период года в размере 315 леев в месяц. Для этой цели в государственном бюджете на 2018 год предусмотрены средства в размере 820 млн. леев.

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