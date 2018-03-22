Бывшие руководители Unibank выдали невозвратных кредитов на сумму 30 миллионов евро

Прокуроры передали в суд уголовное дело, в котором фигурирует бывшее руководство Unibank. Экс-председателя учреждения, его заместителя и глав двух управлений обвиняют в выдаче четырёх невозвратных кредитов общей стоимостью почти 30 миллионов евро.

По данным следствия, займы получил предприниматель из России. У него было несколько сообщников - граждан Молдовы. Сейчас все они объявлены в международный розыск.

Между тем бывшие руководители Unibank-а все обвинения отвергают. Их имущество арестовано.

Если их признают виновными, им грозит до семи лет тюрьмы. Напомним, Unibank, Banca de Economii и Banca Socială сейчас находятся в процессе ликвидации.







