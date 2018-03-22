Вынесен приговор мошеннику, сбежавшему с деньгами доверчивых граждан

Десять лет тюрьмы получил житель Сынжерей за мошенничество в особо крупных размерах.

Мужчина пообещал 56 гражданам сделать визы в Италию, взял с них деньги и сбежал. В общей сложности злоумышленник получил более 35 тысяч евро.

Ранее он уже был судим за подобные преступления.