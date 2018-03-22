За ночь со столичных улиц вывезли более 260 тонн снега

Более 260 тонн снега вывезли с улиц Кишинёва этой ночью. Об этом сообщила Сильвия Раду на своей странице в социальных сетях.

Исполняющая обязанности мэра отметила, что работы по очистки города от снега ведутся с трудом из-за нехватки оборудования, но ответственные службы прилагают все усилия, чтобы вывезти как можно больше снега, накопившегося за последние 5 дней.

Вчера на борьбу с последствиями снегопада вывели 500 человек и 67 единиц спецтехники. Рабочие трудились под личным присмотром градоначальницы.