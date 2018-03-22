Промышленное производство в Молдове растет

В январе 2018 года промышленное производство увеличилось на 4,7 процента по сравнению с тем же месяцем прошлого года, сообщили в Министерстве экономики и инфраструктуры.

Наибольший рост - свыше 60% - зарегистрировали на предприятиях по производству стекла, бетона и цемента. Более чем на 40% вырос объём переработки овощей и фруктов. На 22% увеличилось производство одежды.

По мнению специалистов, рост отрасли обусловлен деятельностью иностранных инвесторов в свободных экономических зонах, а также позитивными изменениями в области сельского хозяйства.

В то же время, производство масел и жиров сократилось на 20%, а производство молочной продукции - на 7. Производство электро- и теплоэнергии, а также природного газа снизилось на 12%.