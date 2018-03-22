Благодатный огонь доставят в Молдову и в этом году

Благодатный огонь доставят в нашу страну и в этом году. Все расходы взяли на себя церковнослужители.

В Чистый Четверг страстной недели в Иерусалим за ним отправится делегация молдавской митрополии, во главе с митрополитом Владимиром. В канун Пасхи благодатный огонь привезут в Кафедральный Собор Рождества Христова. Его будут раздавать священнослужителям и верующим, которые отвезут его во все уголки страны.

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