Кабмин выделил средства на ремонт пяти лицеев и гимназии

В этом году в районах отремонтируют пять лицеев и гимназию. Правительство выделит на эти цели свыше 57 миллионов леев.

Средства пойдут на ремонт лицея имени Лучиана Благи в городе Яргара, лицея имени Василия Пырвана в коммуне Готешты и лицея имени Сильвии Лукачь в Костештах. Кроме того, обновят лицей имени Михая Эминеску в селе Сипотены и лицей "Мештерул Маноле" в селе Салкуца, а также гимназию имени Александра чел Буна в коммуне Вэрзэрешты. Ремонт учебных заведений предусматривает реформа образования, которую проводят при финансовой поддержке Всемирного банка.

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