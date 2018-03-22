Кто больше: житель Екатеринбурга прописал в своей квартире около 20 тысяч иностранцев

Житель Екатеринбурга признался в том, что прописал у себя в квартире за 10 лет порядка 20 тысяч иностранных граждан, сообщает прокуратура Свердловской области.

Ранее СМИ сообщили, что житель Екатеринбурга фиктивно прописал в своей квартире 6,8 тысячи человек, в том числе почти всех — уже после возбуждения полицией дела о незаконной регистрации первых 57 человек. Региональное следственное управление СК начало доследственную проверку. Фигуранта дела пригласили в прокуратуру на допрос. "Свои действия он объяснил оказанием юридических услуг иностранным гражданам с получением соответствующего вознаграждения", — уточняет надзорное ведомство. При этом мужчине в этой квартире принадлежат лишь 16 квадратных метров, пишет РИА Новости Ранее он допрашивался в качестве подозреваемого, но обвинение ему не предъявлялось, а мера пресечения не избиралась.







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