Украинский депутат отказался сдать оружие и подрался с охраной верховной Рады

Депутат Верховной рады Украины Владимир Парасюк отказался сдать оружие при входе в здание парламента и устроил потасовку с сотрудниками управления государственной охраны, сообщило в четверг издание Страна.ua.

Президент Украины Петр Порошенко в среду подписал закон, который запрещает депутатам приносить холодное и огнестрельное оружие в здание Верховной рады, администрацию президента и кабмин, сообщает РИА Новости

"Нардеп Парасюк при проходе через рамки (металлоискателя — ред.) отказался выкладывать оружие и начал толкаться с бойцами УГО. Возникла потасовка", — говорится в сообщении издание.

Еще один депутат, Семен Семенчеко, заявил, что ему незаконно мешают войти в парламент, после того, как сработал датчик рамки металлоискателя.

Ранее в СМИ появились сообщения, что депутат Надежда Савченко пришла в Раду с оружием и гранатами. Сама Савченко заявила, что многие депутаты приходят в парламент с оружием. После этого депутаты выступили с законодательной инициативой запретить приносить оружие в зал.



