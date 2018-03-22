Киевлянин приковал квартиранта к батарее наручниками

В Киеве полиция задержала мужчину, который насильно удерживал собственного квартиранта, обвиняя его в краже. Об этом сообщается на официальном сайте полиции Киева.

Как отмечается, вызов поступил от жены потерпевшего. Она обратилась к правоохранителям и рассказала, что ее мужа незаконно удерживают в одном из домов на Дорогожицкой улице.

Прибывшие на место полицейские обнаружили, что владелец квартиры пристегнул своего квартиранта наручниками к батарее. Он заявил, что квартирант украл у него ювелирные изделия и сдал в ломбрад, и не собирался отпускать, пока не получит их или деньги за них обратно.

Полиция задержала владельца квартиры. Ему инкриминируют ст. 146 - незаконное лишение свободы. Причастность квартиранта к краже ювелирных изделий проверяется, передает korrespondent.net.