В США саундтрек к Звукам музыки назван национальным достоянием

В США саундтрек к легендарному фильму Звуки музыки признали национальным достоянием. Об этом пишет Variety.

Композиция будет внесена в Национальный реестр аудиозаписей при Библиотеке Конгресса за культурное и историческое значение.

Режиссером фильма выступил Роберт Уайз, а в главных ролях снялись Джули Эндрюс и Кристофер Пламмер, напоминает korrespondent.net.

Такого же статуса удостоился альбом группы Fleetwood Mac Rumours (1977), песни Rock Around The Clock группы Bill Haley & His Comets, I Left My Heart In San Francisco певца Тони Беннетта и My Girl группы Temptations.

К настоящему моменту суммарное количество записей достигло отметки в 500 штук. При этом каждый год список пополняется 25-ю новыми пунктами.