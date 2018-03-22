Нападение на бар в Мексике: погибли шесть человек

По меньшей мере шесть человек погибли и 24 получили ранения в результате вооруженного нападения на заведение в Мексике, где проводились петушиные бои, сообщает портал SDP Noticias.

Инцидент произошел поздно вечером в среду в муниципалитете Пурисима-дель-Ринкон, входящем в состав штата Гуанахуато. Группа неизвестных ворвалась в заведение под названием Palenque Bar California и открыла огонь по находившимся в помещении людям.

Как сообщает газета Universal, проживающие поблизости люди вызвали экстренные службы, как только услышали выстрелы и крики, пишет РИА Новости

По данным издания, в больницы были доставлены 16 раненых, остальным пострадавшим не понадобилась медицинская помощь. Также сообщается, что одним из погибших, по предварительным данным, является отец мэра города Сан-Франсиско-дель-Ринкон.





