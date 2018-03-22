На Филиппинах в ходе антинаркотических операций погибли десять человек

Полиция Филиппин ликвидировала 13 человек за один день в ходе массовых арестов в рамках кампании по борьбе с торговлей наркотиками, более 100 человек задержаны, сообщает телеканал ABS-CBN со ссылкой на полицию.

Как сообщает телеканал, полиция совершила около 60 рейдов в среду в провинции Булакан. По словам главы полиции провинции Ромео Карамата (Romeo Caramat), в ходе операций 13 подозреваемых были убиты. Более 100 человек были задержаны, полиция изъяла 19 пистолетов и порядка 250 упаковок, предположительно, с наркотиками, пишет РИА Новости

"Эти операции являются частью нашей интенсивной кампании против наркотиков и других форм преступности в провинции", — заявил Карамат.

Избранный в мае 2016 года Дутерте выступает за полномасштабную борьбу с наркозависимыми людьми, а также теми, кто распространяет наркотики. Согласно последним данным полиции, с момента прихода к власти Дутерте в стране были убиты около 3 тысяч человек, связанных с наркоторговлей, в том числе в ходе расследования преступлений в этой сфере.

Мировая общественность неоднократно осуждала методы борьбы с наркоторговлей на Филиппинах. Эксперты ООН в области прав человека осудили методы филиппинских властей, призвали их воспрепятствовать беспорядочным убийствам и отказаться от казней подозреваемых, в отношении которых не было проведено полноценное судебное разбирательство.







