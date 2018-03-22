Опубликовано видео ДТП с участием беспилотного автомобиля Uber

Полиция американского города Темпе, штат Аризона, опубликовала видеозапись аварии с участием беспилотного автомобиля Uber, в результате которого погибла велосипедистка.

"Отдел транспортных преступлений полиции Темпе изучает детали инцидента, произошедшего 18 марта. Мы предоставим дополнительную информацию о расследовании, как только она будет доступна", — говорится в сообщении, которое сопровождает видеоролик в Twitter.

В результате столкновения с автономным джипом Volvo погибла 49-летняя Элейн Херцберг. Ранее сообщалось, что полиция не нашла вины автоматики Uber в этом инциденте.

По словам шефа полиции города Сильвии Моир, ни камеры, ни человек, сидевший в кабине испытываемого автомобиля, не заметили велосипед. В частности, водитель понял, что произошло столкновение, только услышав характерный звук.

Автомобиль, оснащенный двумя камерами, также не предпринял попытки затормозить. Он двигался со скоростью 38 миль в час (61 километр в час) в зоне с ограничением скорости в 35 миль в час, пишет РИА Новости

Несколько американских компаний, включая Uber, проводят испытания автономных автомобилей. Главная проблема их внедрения заключается не в технологиях, которые в общих чертах уже готовы к применению, а в том, кто будет нести юридическую ответственность за возможные ошибки автоматики при ДТП в отсутствие водителя-человека.

Разработчики не готовы брать ответственность на себя.







