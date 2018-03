"Отдел транспортных преступлений полиции Темпе изучает детали инцидента, произошедшего 18 марта. Мы предоставим дополнительную информацию о расследовании, как только она будет доступна", — говорится в сообщении, которое сопровождает видеоролик в Twitter.

В результате столкновения с автономным джипом Volvo погибла 49-летняя Элейн Херцберг. Ранее сообщалось, что полиция не нашла вины автоматики Uber в этом инциденте.

По словам шефа полиции города Сильвии Моир, ни камеры, ни человек, сидевший в кабине испытываемого автомобиля, не заметили велосипед. В частности, водитель понял, что произошло столкновение, только услышав характерный звук.

Автомобиль, оснащенный двумя камерами, также не предпринял попытки затормозить. Он двигался со скоростью 38 миль в час (61 километр в час) в зоне с ограничением скорости в 35 миль в час, пишет РИА Новости

Несколько американских компаний, включая Uber, проводят испытания автономных автомобилей. Главная проблема их внедрения заключается не в технологиях, которые в общих чертах уже готовы к применению, а в том, кто будет нести юридическую ответственность за возможные ошибки автоматики при ДТП в отсутствие водителя-человека.

Разработчики не готовы брать ответственность на себя.

Tempe Police Vehicular Crimes Unit is actively investigating

the details of this incident that occurred on March 18th. We will provide updated information regarding the investigation once it is available. pic.twitter.com/2dVP72TziQ