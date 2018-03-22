В Киеве на станции метро задержали мужчину с тротиловой шашкой

В Киеве на станции метро Житомирская полицейские задержали мужчину с тротиловой шашкой, пластидом, запалами и детонаторами. Об этом в четверг, 22 марта, на своей странице в соцсети Facebook сообщил глава киевской полиции Андрей Крищенко.

"На станции киевского метро Житомирская сотрудники полиции задержали киевлянина, 1990 года рождения, который следовал в центр города и для чего прихватил с собой тротиловую шашку весом около 100 граммов, примерно столько же пластида, запалы и детонаторы", - сообщил он.

Крищенко отметил, что этого хватило бы, например, чтоб уничтожить троллейбус, вагон метро или несколько автомобилей.

Задержанного передали сотрудникам Службы безопасности, передает korrespondent.net.