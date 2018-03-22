Google создает свою блокчейн технологию

Американская корпорация Google работает над созданием связанной с блокчейном технологии для своего облачного бизнеса, сообщает Bloomberg со ссылкой на знакомые с ситуацией источники.

По данным одного из них, Google разрабатывает распределенный цифровой реестр, который третьи лица смогут использовать для проведения и проверки транзакций. Это может дать облачному подразделению Google конкурентное преимущество, передает korrespondent.net.

Ранее компания покупала и инвестировала в стартапы, связанные с цифровыми реестрами, сообщил собеседник агентства. В 2016 году Google запустила для разработчиков пробную версию для тестирования блокчейн сервиса, а сейчас изучает более широкие способы для внедрения технологии, говорят источники издания.