Каждый седьмой житель Гонконга оказался миллионером

В Гонконге (специальный административный район в Китае) количество жителей-миллионеров за прошлый год выросло на 15% и составило 1 млн человек. Об этом говорится в исследовании банка Citibank.

Как отмечается, при этом состояние 68 000 человек из этого миллиона составляет свыше $1,27 млн. Всего в Гонконге проживает 7,4 млн человек.

Данное исследование Citibank проводил с сентября по ноябрь прошлого года при участии 4 139 жителей Гонконга и 200 жителей континентальной части КНР.

В исследовании миллионером считается человек, который владеет ликвидными активами — вкладами, общими фондами, бондами — на сумму более 1 млн гонконгских долларов (что составляет около $127 тысяч), передает korrespondent.net.

Рост количества миллионеров в Гонконге обусловлен ростом котировок на бирже, а также на рынке недвижимости в 2017 году. Основной индекс гонконгской фондовой биржи Hang Seng вырос в 2017 году на 36%.

Главным источником благосостояния гонконгцев является зарплата - таких 55% от всего населения города. Только 21% гонконгцев-миллионеров - владельцы собственного бизнеса. В то же время этот показатель у миллионеров-жителей континентального Китая равен 71%.