Селин Дион отменила концерты из-за недуга

Певица Селин Дион отменила ряд концертов, запланированных в Лас-Вегасе, в связи с проблемами со здоровьем. Об этом отмечается на ее Facebook-странице.

Будут отменены выступления, запланированные с 26 марта по 18 апреля этого года, передает korrespondent.net.

По официальной информации, Селин Дион в последнее время страдала из-за проблем со средним ухом. Они крайне мешали ей петь. Лечение заключалось в использовании ушных капель, однако с недавнего времени они перестали помогать.

В итоге было принято решение прибегнуть к "минимально инвазивной хирургической процедуре". Концерты исполнительницы должны возобновиться 22 мая.