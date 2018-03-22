Дикий серый кит дал себя погладить людям

У побережья Новой Калифорнии (Мексика) произошла волшебная встреча: 14-метровая самка кита с детенышем близко подплыли к лодке, полной туристов. Огромное млекопитающее около 10 секунд провело у поверхности воды, позволяя людям на корабле гладить ее. А малыш находился под мамой.

Дайвер Андреа Иззотти в это время нырнул и стал плавать вместе с китами. Он сказал, что думал, что кожа кита будет очень твердой из-за молюсков, но она оказалась невероятно мягкой, передает Моя планета.

«Было похоже, что кит всплыл, чтобы сказать "привет!" людям. Я видел их огромные рты и глаза, это был невероятный момент», — рассказал Андреа.

В Нижней Калифорнии киты обычно проводят три месяца после рождения потомства. У них есть привычка подплывать к туристическим катерам и позволять людям гладить их и чесать языки, сообщает Daily Mail.