Калифорнийская исследовательская организации Aerospace, следящая за падением станции, сообщает, что наиболее точно предсказать место станет возможно лишь в самый последний момент, передает Моя планета.

В зоне особого риска находятся города Северного полушария, такие как Бостон, Детройт, Филадельфия, Солт-Лейк-Сити, Владивосток, Сочи, Флоренция, Монако. В Южном полушарии это некоторые области Аргентины и Новой Зеландии.