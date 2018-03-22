В Чехии произошел взрыв на химическом заводе, есть жертвы

На химическом заводе в Чехии прогремел взрыв. Власти сообщили о шести погибших и нескольких раненых.

Как передает агентство Франс пресс, ЧП произошло на заводе Unipetrol в городе Кралупи-над-Влтавоу к северу от Праги.

"Мы получили информацию о шести погибших и еще ряде серьезно пострадавших", - сказала представитель пожарной службы Чехии Владимира Керекова, которую цитирует чешское агентство CTK.

Причина взрыва пока не известна. Он произошел около 10:00 по местному времени на северной окраине города, передает ВВС.

Полицейские и спасательные службы прибыли на место происшествия. Полиция заявила, что инцидент не представляет опасности для местных жителей.

Кралупи-над-Влтавоу - один из центров химической промышленности Чехии. Здесь производят синтетический каучук и находится нефтеперерабатывающий завод Unipetrol.