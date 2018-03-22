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Директор сети столичных ресторанов и его жена попали под стражу
13:25, 22 Mar 2018
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Администрацию сети столичных ресторанов задержали по подозрению в уклонении от уплаты налогов. Ущерб превысил шесть с половиной миллионов леев.

Полиция задержала директора фирмы, его жену и бухгалтера. По данным следствия, в период с 2013 по 2017 годы они подделывали бухгалтерские отчёты.

Подозреваемым грозит до шести лет тюрьмы. 




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    ОВЕН (21 марта - 20 апреля)

    День особенно благоприятен для людей, занятых творчеством. В отношении с начальством не рекомендуется терять чувство меры и такта. Чем сложнее Ваша задача, тем лучше Вы ее реализуете. Будьте осторожны с электроприборами.

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  • ТЕЛЕЦ

    ТЕЛЕЦ (21 апреля - 21 мая)

    Сегодня Вы организованны, собранны, способны выполнить большую работу. Встреча с друзьями обещает интересный вечер. Возможно, сегодня, Вам предложат выгодное дело. Благоприятны предпринимательство и торговля.

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  • БЛИЗНЕЦЫ

    БЛИЗНЕЦЫ (22 мая - 21 июня)

    Очень вероятно, что день начнется с конфликта. Актуальными станут распределение доходов, уплата налогов и пошлин. Возможны незапланированные доходы, однако почти все придется потратить на детей или на подготовку к предстоящему отъезду в отпуск всей семьей. Вечером постарайтесь хорошенько отдохнуть, примите перед сном теплую ванну для снятия напряжения.

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  • РАК

    РАК (22 июня - 23 июля)

    День предвещает успех в любви, удачные свидания, культпоходы, вечеринки. Вы станете ещё более серьезным и трудолюбивым. Возрастет вероятность обострения хронических заболеваний на нервной почве. Велик шанс найти покровителя или спонсора.

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  • ЛЕВ

    ЛЕВ (24 июля - 23 августа)

    День подобьет Вас на споры со старшими. Вас будут волновать вопросы материального характера. Смело проявляйте инициативу, выдвигайте на рассмотрение коллег и начальства свои идеи и предложения. Вероятны конфликты с близкими, особенно со старшими родственниками.

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  • ДЕВА

    ДЕВА (24 августа - 23 сентября)

    Благодаря Вашему опыту сегодня удастся правильно распорядиться имеющими средствами. Не стоит горячится и волноваться, иначе не избежать печального исхода. Успех Вам гарантирован только тогда, когда Вы сумете правильно выбрать момент и убедить окружающих в своей правоте. Вечером побалуйте своих детей новой игрушкой или интересной книжкой.

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  • ВЕСЫ

    ВЕСЫ (24 сентября - 23 октября)

    Сегодня проявите мудрость и выдержку. Возможны приятные приключения. Сегодня может быть прибыль от дела, в которое Вы вложили массу средств и энергии, либо материальное поощрение. В голову придут плодотворные идеи.

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  • СКОРПИОН

    СКОРПИОН (24 октября - 22 ноября)

    День хорош для деловых начинаний. Дома будут царить мир и покой, настроение и самочувствие будут на высоте. Если вы меняете работу, то есть шанс успешно оформится на новом рабочем месте или приступить к осуществлению смелого проекта. В первой половине дня возможны нарушения планов.

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  • СТРЕЛЕЦ

    СТРЕЛЕЦ (23 ноября - 21 декабря)

    День благоприятен для строителей, для занятых в сферах техники и услуг. Излишнее самомнение, импульсивность, могут стать причиной опрометчивого поступка. Отличное настроение и боевой настрой, полученные вместе с утренним зарядом бодрости, способствуют Вашему самоутверждению. Увлеченный и долгий труд - вот символ сегодняшнего дня.

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    КОЗЕРОГ (22 декабря - 20 января)

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  • ВОДОЛЕЙ

    ВОДОЛЕЙ (21 января - 19 февраля)

    Сегодня Вас ждут финансовые потери - все из-за Вашей чрезмерной самонадеянности. Наиболее плодотворной окажется первая половина дня, поэтому спорные вопросы лучше решить до обеда. Советуем уделить больше времени домашним делам и не выяснять отношения с членами семьи. Хорошо пойдут дела на бирже.

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  • РЫБЫ

    РЫБЫ (20 февраля - 20 марта)

    Сегодняшний день - лучший фон для деловых поездок и переговоров. Не спешите довериться малознакомым людям. Успешной будет интеллектуальная и творческая деятельность, которая вдохновит Вас новыми идеями. Хорошо пойдут дела у банковских служащих.

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