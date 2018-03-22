Скандал с Cambridge Analytica: Марк Цукерберг признал, что "не оправдал доверия"

Глава Facebook Марк Цукерберг признал, что соцсеть допустила несколько ошибок, которые в результате привели к тому, что личные данные миллионов пользователей были использованы политтехнологами.

Компанию Cambridge Analytica обвиняют в ненадлежащем использовании персональной информации в интересах своих клиентов из политических кругов.

Цукерберг опубликовал заявление, признав, что доверие пользователей соцсети было нарушено. Чуть позже он дал интервью Си-эн-эн, в ходе которого выразил сожаление о случившемся и пообещал принять меры против "мошеннических приложений". Он также заявил, что охотно даст показания в конгрессе, "если именно так необходимо поступить".

В опубликованном заявлении глава Facebook пообещал усложнить доступ сторонних приложений к любой информации о пользователях, передает ВВС.

"Мы несем ответственность за защиту ваших данных, и если мы не можем их защитить, то мы недостойны того, чтобы вы пользовались нашими услугами", - написал Цукерберг.