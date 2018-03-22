В ближайшие дни в Молдове продолжатся снегопады

Государственная гидрометеорологическая служба продлила желтый код метеоопасности в связи с неблагоприятными метеоусловиями. Предупреждение останется в силе 22-24 марта.

По данным синоптиков, средняя температура воздуха на 6-11˚С ниже климатической нормы, и это является температурной аномалией. В последующие дни средняя температура воздуха будет ниже нуля, а холоднее всего будет на севере страны, где столбик термометра опустится до -10 и -15 градусов.

До конца недели по всей территории Молдовы возможны снегопады, передает Молдпрес.